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الخميس، 06-01-2022 04:40 م

مستوطن يدهس فلسطينية شرق نابلس

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الوكيل الإخباري-دهس مستوطن، اليوم الخميس، فلسطينية في بلدة العقربانية شرق محافظة نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطنا دهس الفلسطينية شفيقة فايز بشارات (48 عاما)، في بلدة العقربانية، ونقلت على إثرها إلى المستشفى.


وأكد أن المستوطن تعمد دهس قطيع للأغنام في الطريق، وممارسة أعمال العربدة وملاحقة الفلسطينيين، محذرا من التصعيد الخطير، واستهداف الفلسطينيين عبر المستوطنين ومركباتهم.


وكان الشاب مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا غرب مدينة رام الله، ارتقى فجر اليوم، بعد دعسه من قبل مستوطن وهو متوجه الى عمله داخل أراضي عام 1948، وهو متزوج وأب لطفله تبلغ من العمر عام ونصف.

 

 

وفا

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