الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأردن

التربية تكشف مستجدات تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

الدغمي: مخالفات السير في الأردن لم تحل الإزدحامات

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا

اعتباراً من اليوم .. إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية

الامن العام : هكذا نضبط المركبات المنتهي ترخيصها

المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في عمان

الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

تحويلات مرورية على طريق المطار بسبب أعمال الصيانة

الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

الأحد، 30-07-2023 12:36 م

هيئة الأسرى: القاصرون يعانون ظروفًا قاسية في سجون الاحتلال

4


الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، إن الأسرى القاصرين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يعانون ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الطفل.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميتها هبة إغبارية، أن المعاناة تشمل جميع الجوانب الحياتية والمعيشية كنقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتان والحرارة عالية، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي.


ولفتت إلى الإساءة اللفظية والضرب والعزل وترويعهم عند اقتحام الأقسام بشكل مخيف ومرعب.


وبينت أن عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال يزيد على 170 قاصرا يقبع منهم 48 في قسم الأشبال في سجن الدامون، وأن استهداف الأطفال وملاحقتهم مؤشر خطير، تسعى من خلاله سلطات الاحتلال إلى إرهاب الجيل الصغير وزرع الخوف في داخله، وضغطه نفسيًا.


وذكرت أن ظروف اعتقال الأشبال تُضاهي بقسوتها ما يمر به الأسرى الكبار في السجون.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
777

المعتقل عمر كميل من جنين يواصل إضرابه لليوم الـ18

111

الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل وبركتين زراعيتين في نابلس

ك

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

احتلال 7

الاحتلال يعتقل 3 فتية من القدس

ك

وزارة الأسرى: وقف الإفراج المبكر عن الأسرى يمثل أحكام إعدامٍ لهم

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين غرب سلفيت

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس

٤

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض عبد الباسط معطان

9

تحذير فلسطيني من محاولات فرض عقوبات جديدة تستهدف الأسرى