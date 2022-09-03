وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاصة طائشة في جنين

الوكيل الإخباري - توفي، اليوم السبت، شاب متأثرا بإصابته برصاصة طائشة في مدينة جنين.

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وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في جنين، إن شابا في العشرينات من عمره وصل لمستشفى ابن سينا التخصصي، جراء إصابته برصاصة في الرأس، أثناء عبث أحد أصدقائه بالسلاح، خلال تواجدهما في صالون للحلاقة، ووصفت اصابته بالحرجة، وقد أعلن الأطباء فجر اليوم عن وفاته.



وأوضح ارزيقات، أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وجهات الاختصاص لمكان الحادث، وباشرت الإجراءات القانونية.



وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه من قبل جهات الاختصاص، لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

بترا