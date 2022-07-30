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السبت، 30-07-2022 03:45 م

وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته بأداة حادة في جنين

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الوكيل الاخباري- توفي اليوم السبت، شاب فلسطيني (18 عاما)، متأثرا بإصابته بأداة حادة بالرأس قبل عدة اشهر في بلدة العرقة، غرب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وفي الرابع من نيسان الماضي وصل شاب الى مستشفى ابن سينا جراء إصابته بأداة حادة في الرأس ونقل على إثرها للعلاج في المستشفى الاستشاري برام الله، وأعلن الأطباء عن وفاته اليوم .

وأكد أن الشرطة قبضت على المشتبه فيه بالاعتداء في حينه وأحالته للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة .

وأضاف ارزيقات أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت إلى بلدة العرقة لحفظ الأمن والنظام فيها .

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