130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - أدت جموع غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بأن 130 ألف مصل أدوا الجمعة الثالثة من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال على المصلين، بإغلاق محاور الطرق الرئيسة، ونشر ما يزيد على 2300 جندي احتلالي عند أبواب المسجد الأقصى، وأبواب البلدة القديمة.



وأشارت مصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا العسكري، أمام مركبات المواطنين ومنعت من هم دون سن الـ55 عاما من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد الأقصى، كما نصبت متاريس حديدية عند بابي العمود، والزاهرة، وشارعي الأنبياء وصلاح الدين، وغيرها.



وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت، فجر اليوم، على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر.



وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى.

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