إنجاز علمي إماراتي قد يُنقذ العالم من شح المياه

الوكيل الإخباري - نجح فريق بحثي في جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير جهاز ثوري لتوليد وبلورة البخار من أشعة الشمس؛ مما يسمح بإنتاج الماء العذب من مياه البحر وجمع الملح دون أي مخلفات سائلة.



ويتميز هذا التطوير للجهاز بقدرته على جمع الملح دون إفراز محاليل ملحية؛ مما يجعله حلًا واعدًا لمشكلة ندرة المياه على الصعيد العالمي.



ويعمل الجهاز بكفاءة عالية حيث لا يتأثر أداؤه بوجود الملح، بل على العكس، يمكن للملح تحسين عملية التبخر حتى في غياب الضوء، إضافة إلى أنه لا يحتاج إلى أي وقود أحفوري؛ مما يجعله صديقًا للبيئة، ويعتمد على مواد رخيصة الثمن وسهلة التصنيع.



وينتج الجهاز بحسب الباحثين الملح الجاف كمنتج جانبي، يمكن استخدامه في مختلف المجالات.



ويتكون الجهاز المطور من ساق ماصة مسامية مقاومة للتآكل، وأوراق متعددة الطبقات تتكون من شبكات ذات تركيب نانوي من "التيتانيوم".



ويعتمد عملية التبخير، التي تتشكل كبقع ملحية مسامية على حواف الأوراق أثناء عمليات التبخر خلال النهار، وفي الليل، تتبلل الأوراق بالمياه الملحية مجددا؛ مما يؤدي إلى انفصال بقع الملح.



ويهدف التطوير، إلى التخفيف من أزمة نقص المياه، ويوفر مصدرًا مستدامًا للمياه العذبة، إلى جانب عدم إنتاجه أي مخلفات سائلة ضارة بالبيئة.

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