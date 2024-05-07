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الثلاثاء، 07-05-2024 10:38 ص

طفل يبتلع مصباحاً كهربائياً في الهند

Lâmpadas


الوكيل الإخباري - تعرض طفل يقيم في تشيناي، العاصمة الإقليمية لولاية تاميل نادو في الهند، لمشكلة صحية خطيرة بعد ابتلاعه مصباحًا كهربائيًا من سيارة لعبة؛ ما أدى إلى احتجازه في رئتيه نحو شهر. 

وبحسب تقرير من موقع "ذا تايم أوف إنديا"، قامت والدة الطفل بنقله إلى مستشفى سري راماتشاندرا، بعد أن واجه صعوبات في التنفس، وبعد يومين من العلاج، تمكن الأطباء من إزالة المصباح بنجاح.

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وأضاف  "شرحنا للوالدين المضاعفات التي يمكن أن تحدث، وأنه حال الفشل في الوصول إلى البصيلة، فقد نضطر إلى إجراء عملية جراحية مفتوحة للصدر".

ووصل الأطباء أولاً إلى الجانب الزجاجي للمصباح، وكان عليهم إدارته بعناية دون كسره للوصول إلى الجانب المعدني، ليتمكنوا من سحبه.

كما تم تنظيف المصباح بعناية بعدما تمكن الأطباء من الوصول إليه، وشارك في العملية عدد من الجراحين وأطباء التخدير.

 

فوشيا 

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