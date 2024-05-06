شتوة أيار تخلف حوادث تتابع قريب وانزلاقات وأزمات سير

الوكيل الاخباري - شهدت شوارع المملكة اليوم الاثنين حوادث بعدة مناطق مختلفة بسبب الأمطار التي نتج عنها انزلاقات وحوادث صدم جراء التتابع القريب.



وقال شهود عيان لـ "برنامج الوكيل"، إنه وقع حادث بين مركبتين أحد المركبات باص على نزول صافوط باتجاه البقعة وحادث بعد إشارة المواصفات باتجاه دوار خلدا بين مركبتين .



كما أفادوا بوقوع حادث لحافلة تحت نفق الجمرك مع تواجد أمني، مضيفين أن إشارة الجامعة الهاشمية شهدت حادث مروري أدى لأزمة سير .



وأضافوا أن شارع الجيش - الزرقاء يشهد أزمة سير نتيجة حادث مروري أمام المؤسسة العسكرية.



من جانبها أكدت إدارة السير أنها تتعامل مع عدة حوادث بعدة مناطق منها ما بعد إشارة مستشفى الملكة علياء باتجاه جسر الشفا وعند إشارة الديوان باتجاه جبل القصور بين ثلاث مركبات.



ونوهت أنها تعاملت مع انزلاق مركبة بشكل عرضي وإغلاق الطريق مؤقتاً على مدخل نفق الثالث من جهة الرابع، وحادث سير بين أربع مركبات ما قبل نفق الشعب من جهة المدينة الطبية وحادث بين مركبتين عند مدخل نفق الاقتصاد بإتجاه دوار الداخلية.



وأكدت على وقوع حادث سير بين مركبتين أعلى جسر عبدون المعلق باتجاه الرابع وحادث آخر بين 5 مركبات في ذات المنطقة.





وكانت إدارة السير دعت السائقين توخي الحيطة والحذر نظراً للأحوال الجوية السائدة والابتعاد عن السرعة أثناء القيادة وترك مسافة الأمان بين المركبات .

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