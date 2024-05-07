الأردن يسير 35 شاحنة مساعدات إلى غزة

الوكيل الاخباري-

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سيرت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية.وحملت القافلة المكونة من ٣٥ شاحنة الطرود الغذائية الأساسية، ليصار توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية في قطاع غزة كافة تشير بأن النقص حاد في الغذاء والوضع مثير للقلق.وبين أن هذا الأمر يستدعي تكثيف كميات المواد الغذائية التي يتم إدخالها للقطاع وتوزيعها على الأسر، لافتاً إلى العمل مع الجهات الرسمية عن كثب لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة وخاصة في شمال القطاع.وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى ١٢٨٠ شاحنة و57 طائرة عبر العريش، في حين جرى تنفيذ ٩٢ إنزالاً جوياً أردنياً و ٢٣١ إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.