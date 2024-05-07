الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الإعلان عن فرص عمل في معان- تفاصيل

رداً على توغلها .. كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال شرق رفح

بنيران حزب الله .. مقتل 3 جنود اسرائيليين واصابة 33 الشهر الماضي

فزعة أردنية للتبرع لمواطنة مصابة بالسرطان

هكذا بلغ سعر الذهب في الاردن اليوم

من سلفة إلى سلفة.. حال أردنيين بين عيدين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

إرجاء إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر" بسبب عطل فني

20 شهيدا في غارات الاحتلال على رفح فجر اليوم

10 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الثلاثاء، 07-05-2024 10:07 ص

تعديل في دستور بلجيكا لضمان رفاهية الحيوانات

للاللاللاللاللا


الوكيل الإخباري - تعمل العديد من الدول جاهدة على ضمان حقوق الحيوان من خلال تشريعات تهدف إلى حمايتها وضمان رفاهيتها، وفي خطوة تشريعية جديدة، أقر البرلمان البلجيكي رسميًّا إدراج حقوق الحيوان في دستور البلاد، حيث يُعتبر الآن "كائنًا واعيًا" بدل اعتباره مجرد ملكية.

وتنضم بلجيكا بعد هذا القرار إلى قائمة الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تمنح الحماية الدستورية للحيوانات، وهي ألمانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، إيطاليا، والنمسا.

اضافة اعلان

 

مشروع القانون الذي أقره البرلمان البلجيكي يؤكد أهمية التعامل برفق مع الحيوانات وضمان رفاهيتها ككائنات واعية.

هذا التعديل الدستوري يعكس التغيير الذي أدخله تعديل القانون المدني البلجيكي في عام 2020، حيث يعترف بالحيوانات ككائنات ذات وعي، وليس فقط كممتلكات.

 

من خلال هذا القرار، يسعى البرلمان البلجيكي إلى وضع مبادئ توجيهية واضحة للرعاية الصحيحة للحيوانات.

وقد أظهر استطلاع الرأي نسبة عالية من التأييد لهذا الإجراء بين البلجيكيين، حيث اعتبر 90% منهم أن الحيوانات تستحق الاحترام ككائنات ذات وعي.

بعد موافقة مجلس الشيوخ البلجيكي على القرار، تمت الموافقة عليه بأغلبية واضحة في البرلمان، ما يشير إلى التزام الدولة بحماية حقوق الحيوانات ورفاهيتها.

 

 

فوشيا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
479426

إنجاز علمي إماراتي قد يُنقذ العالم من شح المياه

Doc-P-1196313-638506624565590813

معلومة خاطئة تورط ناسا وتشعل عاصفة

Doc-P-1195648-638505080502772480

رمى نفسه وسط السيول لينقذ شاباً من الغرق في العراق - فيديو

3005458

موقف سيارة للبيع بنصف مليون يورو في هولندا

2024-05-05T185155Z_1_LYNXMPEK4407R_RTROPTP_4_FRANCE-BREAD-AY2-750x430

خبازون فرنسيون يعدون أطول رغيف خبز فرنسي بالعالم

Doc-P-1195868-638505471340170158

مشاجرة نسائية في الجو.. تجبر طائرة على العودة إلى المطار بالكويت