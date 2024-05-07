الثلاثاء 07-05-2024
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الثلاثاء، 07-05-2024 02:04 م

بينهم طفل جريح .. الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

الاحتلال-يعتقل-33-فلسطينيًا-من-الضفة-الغربية


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (22) فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم طفل جريح يبلغ من العمر 8 أعوام، والطالبة في جامعة بيرزيت يارا أبو حشيش، ومعتقلون سابقون.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طولكرم، وطالت 10 فلسطينيين على الأقل بعد اقتحام استمر لساعات، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، بيت لحم، نابلس، أريحا، وطوباس.

وأشار البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ الفلسطينيين المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وأضاف أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت (8610) معتقل، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتتصاعد حملات الاعتقال بشكل غير مسبوق، وتأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

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وفا


 




 

 


 

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