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الثلاثاء، 27-07-2021 03:42 م

15 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - يواصل 15 أسيرا في سجون الاحتلال الاسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام ، رفضا لاعتقالهم الإداري.

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ويواصل الأسير سالم سالم زيدات من الخليل إضرابه منذ 16 يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (14) على التوالي.


وأعلن الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (13) يوما، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم الثامن، وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال الإضراب لليوم السابع، ويخوض الأسير مقداد القواسمة الإضراب لليوم السادس على التوالي.


يذكر أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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