29 أسيرة بينهن طفلتان في سجون الاحتلال

الوكيل الاخباري - أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن 29 أسيرة ما زلن يقبعن في معتقل "الدامون"، من بينهن الطفلتين نفوذ حماد وزمزم القواسمة.

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وأوضح النادي أن أقدم الأسيرات في معتقلات الاحتلال اليوم، هي الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن 15 عامًا، في حين أعلى الأحكام صُدرت بحق الأسيرتين شروق دويات وشاتيلا عياد، المحكومتين بالسّجن (16) عاما.



وأشار إلى أن غالبية الأسيرات المحكومات بأحكام عالية هن من القدس المحتلة.

وبين أن من بين الأسيرات، الأسيرتان شروق البدن ورغد الفني المعتقلتان إداريًا، كما أن 6 أسيرات اعتقلن وهن جريحات.



ومن أصعب الحالات بينهن الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من تشوهات حادة بعد تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% من جسدها، جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار أسطوانة غاز داخل مركبتها.



ولفت نادي الأسير إلى أن من بين الأسيرات 6 أمهات.



وكانت سلطات الاحتلال أفرجت الجمعة، عن الأسيرتين ياسمين جابر من القدس، ودينا جرادات من جنين، بعد انتهاء مدة محكوميتهما.

صفا