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الجمعة، 26-08-2022 02:35 م

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو خمسين ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم عراقيل الاحتلال.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته.


وكان الآلاف من القدس والضفة الغربية وأراضي 48 زحفوا نحو المسجد الأقصى واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر، تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة في أداء الصلوات في المسجد للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه الهادفة لتهويده وتغيير الطابع العربي الإسلامي للبلدة القديمة.

 

بترا

 




 

 


 

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