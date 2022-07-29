40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بأنّ نحو أربعين ألف مصلٍّ من القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ 48 أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى.



وكانت قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد منهم إلى القدس لأداء الصلاة، واعتقلت الشاب محمد أبو نجمة قرب باب الأسباط.



وشهدت باحات المسجد الأقصى مشاركة واسعة في صلاة فجر الجمعة، نصرة للمسجد الأقصى والقدس، وتصديا لمخططات الاحتلال والمستوطنين ومحاولاتهم الحثيثة لتهويد المقدسات الإسلامية، وردا على دعوات أطلقتها جماعات ما يسمى "الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، في السابع من آب المقبل.

وفا