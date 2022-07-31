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الأحد، 31-07-2022 01:38 م

الاحتلال ينقل منفذي عملية إلعاد إلى عزل "مجدو"

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الوكيل الإخباري - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقل منفذي عملية "إلعاد" الأسيرين صبحي عماد أبو شقير (صبيحات) وأسعد يوسف الرفاعي إلى عزل سجن "مجدو".

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وأفادت مؤسسة مهجة القدس بأن مصلحة سجون الاحتلال نقلت منفذي عملية "إلعاد" من عزل سجن "رامون" إلى عزل سجن "مجدو".


وفي 5 أيار/ مايو الماضي، قتل 3 مستوطنين، وأصيب 4 آخرون، بعملية طعن وإطلاق نار نفذها الرفاعي وصبيحات في بلدة "إلعاد" شرق "تل أبيب".


وبعد 4 أيام من العملية والمطاردة، أعلن الاحتلال اعتقال منفذي العملية الرفاعي (19 عامًا)، وصبيحات (20 عامًا)، على بعد 500 متر من مكان العملية.


وتواصلت عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتصاعدت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل كبير خلال الشهور الماضية.

 

صفا

 




 

 


 

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