70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة هشام زقوت، إن القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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وأضاف زقوت أن مخيمي البريج والمغازي ومنطقة دير البلح تعرضت في الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، موضحا أن 15 من بين الشهداء من عائلة مطر، التي تعرض منزلها لغارة إسرائيلية في دير البلح.



وتابع المراسل، أن دير البلح تتعرض لقصف مكثف على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان المنطقة الوسطى التوجه إليها، مشيرا إلى أنه أُدّيت صباح اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على عدد من الشهداء في دير البلح.