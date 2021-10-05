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الثلاثاء، 05-10-2021 11:22 ص

72 مستوطنا يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم 72 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة.


وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الفلسطينيين.

 

المصدر : وفا 

 

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