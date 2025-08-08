الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على خطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه.

اضافة اعلان