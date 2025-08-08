الجمعة 2025-08-08 05:29 م
 

الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الجمعة، 08-08-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-    أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على خطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه. 




ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط، تأكيده أن الجامعة العربية، حذّرت مرارًا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية، ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددًا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

 
 
