تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

اضافة اعلان