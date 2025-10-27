الإثنين 2025-10-27 08:23 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات
العاصمة عمان
 
الإثنين، 27-10-2025 06:53 ص

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 26 - 11، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 34 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 19، وفي البحر الميت 34 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يبدأ جولة آسيوية مهمة بصفقات قبل اجتماعه مع الرئيس الصيني

ولي العهد السعودي (يمين) استقبل الرئيس السوري

عربي ودولي الشرع يزور السعودية الثلاثاء

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

اتفاق أميركي صيني يشعل النفط

أسواق ومال اتفاق أميركي صيني يشعل النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 27-10-2025

الطفل محمد عدي عبيدات

أخبار محلية حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة