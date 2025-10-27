تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 26 - 11، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 34 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 19، وفي البحر الميت 34 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.
