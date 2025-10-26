الفرق المصرية تباشر البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في خان يونس

وذكرت القناة 12 العبرية في وقت سابق من مساء أمس السبت، نقلا عن مصادر، أن طواقم وآليات مصرية ستدخل إلى قطاع غزة للمشاركة في عمليات البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين.
وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية "بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وبالفعل، بدأت مساء أمس شحنات الآليات الثقيلة المصرية بالدخول إلى قطاع غزة.
وأضافت: "بعد قليل ستدخل مركبات الصليب الأحمر إلى مدينة رفح لمعاينة مكان جثة الأسير الإسرائيلي هدار غولدن".
إلى ذلك، تمكنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة الشمال من إعادة دفن 50 جثمانا من مقبرة بيت لاهيا كانت قد جرفتها آليات الجيش الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن قناة "كان" العبرية ذكرت في وقت سابق أن "استجابة للضغوط الأمريكية، سيتم الليلة إدخال معدات وفرق مصرية للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائبه مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز
-
أطباء بلا حدود: إسرائيل تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد غزة
-
القناة الـ12: حماس لم تختف وهي تدير المشهد في غزة
-
مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم
-
جنود الاحتلال يصورون معتقلا فلسطينيا أثناء التنكيل به
-
قوات الاحتلال تلقي قنابل غاز تجاه طلاب فلسطينيين بالضفة
-
قوات الاحتلال تداهم منازل بمخيم الجلزون شمالي رام الله
-
الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة للمرة الرابعة الليلة الماضية