الفرق المصرية تباشر البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في خان يونس

الأحد 2025-10-26 06:51 م
 

الأحد، 26-10-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير صحفية نقلا عن شهود عيان بأن فرقا مصرية بدأت عمليات البحث عن جثث أسرى إسرائيليين شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وذكرت القناة 12 العبرية في وقت سابق من مساء أمس السبت، نقلا عن مصادر، أن طواقم وآليات مصرية ستدخل إلى قطاع غزة للمشاركة في عمليات البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية "بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وبالفعل، بدأت مساء أمس شحنات الآليات الثقيلة المصرية بالدخول إلى قطاع غزة.

وأضافت: "بعد قليل ستدخل مركبات الصليب الأحمر إلى مدينة رفح لمعاينة مكان جثة الأسير الإسرائيلي هدار غولدن".

إلى ذلك، تمكنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة الشمال من إعادة دفن  50 جثمانا من مقبرة بيت لاهيا كانت قد جرفتها آليات الجيش الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن قناة "كان" العبرية ذكرت في وقت سابق أن "استجابة للضغوط الأمريكية، سيتم الليلة إدخال معدات وفرق مصرية للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة".

روسيا اليوم

