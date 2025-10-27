انفجارات في شمال شرق أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق

الوكيل الإخباري- شهدت عدة مناطق أوكرانية شمال شرقي البلاد، سلسلة من الانفجارات تزامنت مع تفعيل إنذارات الغارات الجوية في خمس مناطق، وسط تصاعد التوترات الميدانية.

