الإثنين 2025-10-27 08:22 ص
 

انفجارات في شمال شرق أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 27-10-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت عدة مناطق أوكرانية شمال شرقي البلاد، سلسلة من الانفجارات تزامنت مع تفعيل إنذارات الغارات الجوية في خمس مناطق، وسط تصاعد التوترات الميدانية.

وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية بأن صفارات الإنذار دوّت في مناطق سومي، دنيبروبيتروفسك، بولتافا، خاركوف، وتشرنيغوف، داعية السكان إلى التزام الملاجئ.

وقال رئيس بلدية سومي، أرتيوم سيمينخين، عبر قناته على "تيليغرام"، إن "انفجارا" وقع في منطقة سومي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية كونوتوب التابعة لمنطقة سومي، عن وقوع انفجار جديد في المدينة.

وكانت التقارير الميدانية الأولى قد تحدثت في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات متتالية في سومي وكونوتوب شمال شرقي أوكرانيا، فيما لم تؤكد كييف بعد ما إذا كانت الضربات ناتجة عن قصف صاروخي أو طائرات مسيرة.

 
 
