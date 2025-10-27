انفجارات في شمال شرق أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق

وقال رئيس بلدية سومي، أرتيوم سيمينخين، عبر قناته على "تيليغرام"، إن "انفجارا" وقع في منطقة سومي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية كونوتوب التابعة لمنطقة سومي، عن وقوع انفجار جديد في المدينة.
وكانت التقارير الميدانية الأولى قد تحدثت في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات متتالية في سومي وكونوتوب شمال شرقي أوكرانيا، فيما لم تؤكد كييف بعد ما إذا كانت الضربات ناتجة عن قصف صاروخي أو طائرات مسيرة.
