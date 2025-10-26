مجموعة المناصير تضع حجر الأساس لمشروع "المناصير أرينا" لرياضة البادل في مجمّع الملك الحسين للأعمال

تبلغ قيمة مشروع "المناصير أرينا" 9 مليون دينار أردني، حيث يمتد على مساحة 12,800 متر مربع، ويضمّ 13 ملعب بادل داخلي مصممة وفق معايير الاتحاد الدولي للبادل (FIP). كما تم تصميم المبنى بارتفاع يتجاوز 13 متراً حسب متطلبات استضافة بطولات البادل العالمية، ليصبح وجهةً تستقطب اللاعبين والمنتخبات الدولية والخبرات الرياضية البارزة.
يتضمّن "المناصير أرينا" مرافق خدماتية متكاملة تشمل المقاهي، ومراكز علاج طبيعي، ومساحات داخلية وخارجية للجلسات والترفيه، بتصميم متميّز بلمساته العصرية، واعتماده على مفاهيم معايير الاستدامة والتصميم الأخضر، واستناده إلى الأنظمة الحديثة الصديقة للبيئة. من المتوقع أن تُستكمل الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف عام 2026.
"المناصير أرينا" ليس مجرّد مشروع رياضي، بل هو رؤية جديدة لمجموعة المناصير لتوسيع آفاقها نحو قطاع الرياضة والترفيه والصحة، ويعبّر عن نظرتها الحديثة في دعم فئة الشباب وأسلوب الحياة المتجدد في الأردن، إلى جانب دورها الريادي في قطاعات استراتيجية تحت مظلتها الواسعة، مثل مواد البناء، التعدين، المحروقات، الحلول الطبيعية، النقل وغيرها.
