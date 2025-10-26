الأحد 2025-10-26 04:26 م
 

مجموعة المناصير تضع حجر الأساس لمشروع "المناصير أرينا" لرياضة البادل في مجمّع الملك الحسين للأعمال

cxb
المناصير أرينا
 
الأحد، 26-10-2025 02:38 م
الوكيل الإخباري-   وضع رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، المهندس زياد المناصير، والمهندس عمّار عزّ الدين، الرئيس التنفيذي لمجمّع الملك الحسين للأعمال، حجر الأساس لمشروع "المناصير أرينا" لرياضة البادل في مجمّع الملك الحسين للأعمال، ليجسّد هذا المشروع خطوة جديدة لمجموعة المناصير نحو التوسّع في قطاعات محورية تنسجم مع رؤيتها الراسخة في الاستثمار بالإنسان والمجتمع، ودعم فئة الشباب، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والرياضية، وخاصةً في رياضة البادل التي أصبحت أسرع الرياضات نمواً وانتشاراً في العالم. اضافة اعلان


تبلغ قيمة مشروع "المناصير أرينا" 9 مليون دينار أردني، حيث يمتد على مساحة 12,800 متر مربع، ويضمّ 13 ملعب بادل داخلي مصممة وفق معايير الاتحاد الدولي للبادل (FIP). كما تم تصميم المبنى بارتفاع يتجاوز 13 متراً حسب متطلبات استضافة بطولات البادل العالمية، ليصبح وجهةً تستقطب اللاعبين والمنتخبات الدولية والخبرات الرياضية البارزة.

يتضمّن "المناصير أرينا" مرافق خدماتية متكاملة تشمل المقاهي، ومراكز علاج طبيعي، ومساحات داخلية وخارجية للجلسات والترفيه، بتصميم متميّز بلمساته العصرية، واعتماده على مفاهيم معايير الاستدامة والتصميم الأخضر، واستناده إلى الأنظمة الحديثة الصديقة للبيئة. من المتوقع أن تُستكمل الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف عام 2026.

"المناصير أرينا" ليس مجرّد مشروع رياضي، بل هو رؤية جديدة لمجموعة المناصير لتوسيع آفاقها نحو قطاع الرياضة والترفيه والصحة، ويعبّر عن نظرتها الحديثة في دعم فئة الشباب وأسلوب الحياة المتجدد في الأردن، إلى جانب دورها الريادي في قطاعات استراتيجية تحت مظلتها الواسعة، مثل مواد البناء، التعدين، المحروقات، الحلول الطبيعية، النقل وغيرها.

Image1_10202526143746302809717.jpg
Image1_1020252614381757387514.jpg
Image1_1020252614389686860683.jpg
Image1_10202526143819268839337.jpg
Image1_10202526143832989455188.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب خميس عطية

شؤون برلمانية خميس عطية نائبا أول لرئيس مجلس النواب

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ القاضي بتوليه منصب رئيس مجلس النواب

محمود عباس

فلسطين عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائبه مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية القاضي: هيبة مجلس النواب وقوته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

cxb

أخبار الشركات مجموعة المناصير تضع حجر الأساس لمشروع "المناصير أرينا" لرياضة البادل في مجمّع الملك الحسين للأعمال

جعفر حسان

أخبار محلية حسان: ملتزمون بتوجيهات الملك في خطاب العرش



 
 





الأكثر مشاهدة