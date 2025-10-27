قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قفين شمالي طولكرم

05:21 ص

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قفين شمالي طولكرم.





وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الحي الغربي منها، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها واستجوبت سكانها.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.