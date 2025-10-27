الإثنين 2025-10-27 05:49 ص
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قفين شمالي طولكرم

جندي إسرائيلي يوجه بندقيته خلال اشتباكات مع فلسطينيين في الضفة الغربية
 
الإثنين، 27-10-2025 05:21 ص
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قفين شمالي طولكرم.


وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الحي الغربي منها، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها واستجوبت سكانها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
 
 
