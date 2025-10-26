إصابة 12 جندياً إسرائيلياً في حادث على حدود غزة

وقال جيش الاحتلال إن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين عسكريتين من نوع "همفي"، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح متوسطة، فيما وصفت إصابة 10 آخرين بأنها طفيفة.
وأكد أن الجنود نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأن السلطات العسكرية تجري تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.
