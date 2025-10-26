الأحد 2025-10-26 11:14 م
 

إصابة 12 جندياً إسرائيلياً في حادث على حدود غزة

h
أرشيفية
 
الأحد، 26-10-2025 09:33 م

الوكيل الإخباري- أصيب 12 جندياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في حادث وُصف بأنه "حادث طرق عملياتي" وقع على حدود قطاع غزة، بحسب ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال إن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين عسكريتين من نوع "همفي"، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح متوسطة، فيما وصفت إصابة 10 آخرين بأنها طفيفة.


وأكد أن الجنود نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأن السلطات العسكرية تجري تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الشرع يبدأ زيارة عمل للسعودية يوم الاثنين

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

ا

عربي ودولي وصول سفينة حربية أميركية إلى ترينيداد وتوباغو قرب سواحل فنزويلا

ل

أخبار محلية جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين

وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

أخبار محلية وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

ت

عربي ودولي نعيم قاسم: استهداف منزل نتنياهو كان مقصودا ويعتبر إنجازا استخباريا وعمليا

ل

عربي ودولي لافروف: مصير القمة الروسية الأمريكية في بودابست بيد واشنطن

ل

أخبار محلية أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح



 
 





الأكثر مشاهدة