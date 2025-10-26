إصابة 12 جندياً إسرائيلياً في حادث على حدود غزة

الوكيل الإخباري- أصيب 12 جندياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد في حادث وُصف بأنه "حادث طرق عملياتي" وقع على حدود قطاع غزة، بحسب ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين عسكريتين من نوع "همفي"، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح متوسطة، فيما وصفت إصابة 10 آخرين بأنها طفيفة.