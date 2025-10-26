الأحد 2025-10-26 04:25 م
 

عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائبه مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

محمود عباس
محمود عباس
 
الأحد، 26-10-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

اضافة اعلان


و"بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".


وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب خميس عطية

شؤون برلمانية خميس عطية نائبا أول لرئيس مجلس النواب

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ القاضي بتوليه منصب رئيس مجلس النواب

محمود عباس

فلسطين عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائبه مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية القاضي: هيبة مجلس النواب وقوته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

cxb

أخبار الشركات مجموعة المناصير تضع حجر الأساس لمشروع "المناصير أرينا" لرياضة البادل في مجمّع الملك الحسين للأعمال

جعفر حسان

أخبار محلية حسان: ملتزمون بتوجيهات الملك في خطاب العرش



 
 





الأكثر مشاهدة