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مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 05-10-2024 03:24 م
الوكيل الإخباري- انطلقت وسط مدينة رام الله، اليوم السبت، مسيرة استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي لبنان.اضافة اعلان


وشارك عشرات الفلسطينيين في المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الأهلية، والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، حيث جابوا شوارع المدينة، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة في قطاع غزة منذ ما يقارب العام، مطالبين بوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية.

وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع مسيرة انطلقت في جامعة بيرزيت، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة.

وفا
 
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