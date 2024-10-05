مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان

وشارك عشرات الفلسطينيين في المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الأهلية، والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، حيث جابوا شوارع المدينة، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة في قطاع غزة منذ ما يقارب العام، مطالبين بوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية.
وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع مسيرة انطلقت في جامعة بيرزيت، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة.
وفا
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