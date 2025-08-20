الوطني للسكري يوقع اتفاقية لتنفيذ بناء فرعين في إربد والكرك

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتعهد تنفيذ إنشاء مركزين تابعين للمركز الرئيس في عمان بمحافظتي إربد والكرك، مع شركتي العيدي والرواشدة.

