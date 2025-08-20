الأربعاء 2025-08-20 06:57 م
 

الوطني للسكري يوقع اتفاقية لتنفيذ بناء فرعين في إربد والكرك

جانب من توقيع الاتفاقية
 
الأربعاء، 20-08-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتعهد تنفيذ إنشاء مركزين تابعين للمركز الرئيس في عمان بمحافظتي إربد والكرك، مع شركتي العيدي والرواشدة.

وقال نائب رئيس المركز الدكتور محمد الخطيب إنه سيتم تسليم الموقعين للمتعهدين الأسبوع المقبل للبدء بالعمل، مشيرا إلى مدة المشروعين عامان، وإن المركزين سيكونان صورة طبق الأصل عن المركز الرئيسي تصميما وشكلا وحتى في الخدمات التي سيقدمانها، من عيادات خارجية وتشخيص، إضافة إلى تقديم كافة العلاجات التي يحتاجها مريض السكري.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف التخفيف عن المواطنين عبء السفر من المحافظات الى العاصمة لتلقي العلاج، وتخفيف الضغط على الخدمات للمركز الرئيسي، علما أن فرع إربد سيكون في منطقة الصريح بإشراف جامعة العلوم والتكنولوجيا، وفرع الكرك سيكون داخل الحرم الجامعي لجامعة مؤتة، وتحت إشراف مباشر من كلية الطب بالجامعة.

 
 
