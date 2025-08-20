الأربعاء 2025-08-20 05:17 م
 

مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح التهدئة في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
 
الأربعاء، 20-08-2025 04:18 م
الوكيل الإخباري-   أكدت مصادر مصرية، الأربعاء، أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة في غزة، بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح.اضافة اعلان


وأضافت المصادر، في تصريحات لوكالة القاهرة الإخبارية، أن اتصالات مصرية مكثفة تُجرى مع الأطراف المعنية لحثّ إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مصرية إن إسرائيل لم تُرسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس، رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح.

وأوضحت المصادر المصرية أن مقترح الوسطاء، الذي قبلته حركة حماس، سيكون بضمانة أميركية وبرعاية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ المحتجزين، مشيرة إلى أنه لا سبيل لخروج المحتجزين إلا من خلال المفاوضات، على أساس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موضحة أن المقترح يضمن التوصل إلى صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق منافسات بطولة نقابة الصحفيين بسداسي كرة القدم

أخبار محلية انطلاق منافسات بطولة نقابة الصحفيين بسداسي كرة القدم

الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

شركة كهرباء إربد

أخبار محلية كهرباء إربد تطلق خدمة إلكترونية لبراءة ذمة العقارات قبل نقل الملكية

إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط

عربي ودولي إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط

فلسطينيون خلال غارة إسرائيلية على مبنى في جباليا في شمال قطاع غزة

فلسطين ماكرون: العملية الإسرائيلية للسيطرة على غزة لن تؤدي سوى إلى كارثة

قطاع غزة

فلسطين مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح التهدئة في غزة

وزارة العمل

أخبار محلية %35.8 من الشكاوى الواردة لوزارة العمل تتعلق بعدم دفع الأجور

غزة

فلسطين 58 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية



 
 





الأكثر مشاهدة