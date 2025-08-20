مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح التهدئة في غزة

04:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743054 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر مصرية، الأربعاء، أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة في غزة، بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح. اضافة اعلان





وأضافت المصادر، في تصريحات لوكالة القاهرة الإخبارية، أن اتصالات مصرية مكثفة تُجرى مع الأطراف المعنية لحثّ إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة.



وفي وقت سابق، قالت مصادر مصرية إن إسرائيل لم تُرسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس، رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح.



وأوضحت المصادر المصرية أن مقترح الوسطاء، الذي قبلته حركة حماس، سيكون بضمانة أميركية وبرعاية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ المحتجزين، مشيرة إلى أنه لا سبيل لخروج المحتجزين إلا من خلال المفاوضات، على أساس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موضحة أن المقترح يضمن التوصل إلى صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين.