58 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 58 فلسطينيا و185 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال العديد منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.