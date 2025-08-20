58 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال العديد منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
