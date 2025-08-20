تخريج منتسبي النادي الصيفي التطوعي في العقبة

وأشار خلال رعايته تخريج منتسبي النادي الصيفي التطوعي الذي نفذه مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة بمشاركة نحو 350 طفلا ويافعا، إلى أن تطوير العقبة تسعى لتحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي من خلال مبادرات ومشاريع تترك أثرا مباشرا في حياة المواطنين.
وبين الصفدي أن مشروع مساحات آمنة الذي ننفذه بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن يجسد نموذجا وطنيا رائدا للتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث يوفر بيئة داعمة تتيح للأطفال واليافعين فرصا للتعلم والابتكار وتحصنهم ضد المخاطر وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم.
بدوره، أوضح مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات أحمد غنيمات أن النادي الصيفي هذا العام استفاد منه 600 طفل ويافع من مختلف الفئات العمرية بين 6 و17 عاما، من خلال أنشطة حياتية وتفاعلية متنوعة دمجت بين التعليم والابتكار والتسلية وفتحت أمام المشاركين مساحات للتعلم والاكتشاف والإبداع.
وتضمن الحفل معرضا للحرف اليدوية وعروض للروبوتات وفقرات فنية قدمها أطفال النادي، إضافة إلى نشاطات نادي الابتكار وعرض مجموعة من الأفلام التي أعدها المشاركون بالتعاون مع نادي صناعة الأفلام والتي عكست إبداعهم ورسائلهم المجتمعية.
-
أخبار متعلقة
-
مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم
-
الوطني للسكري يوقع اتفاقية لتنفيذ بناء فرعين في إربد والكرك
-
مستشفى الجامعة: تركيب سماعات طبية لـ20 طفلا في البترا
-
لافروف: روسيا تعوّل على مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية بموسكو
-
مهرجانات عجلون تنعش السياحة وتدعم الاقتصاد المحلي
-
بحث آليات تعزيز التعاون لتطوير السياحة العلاجية في الأردن
-
استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير
-
الأردن يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنع الاستيطان والاعتداءات