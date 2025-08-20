تخريج منتسبي النادي الصيفي التطوعي في العقبة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، أن المسؤولية المجتمعية تمثل جانبا أصيلا من رسالة الشركة جنبا إلى جنب مع دورها التنموي والاستثماري في تطوير بيئة العقبة الاقتصادية الخاصة.

اضافة اعلان



وأشار خلال رعايته تخريج منتسبي النادي الصيفي التطوعي الذي نفذه مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة بمشاركة نحو 350 طفلا ويافعا، إلى أن تطوير العقبة تسعى لتحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي وتعزيز الدور الاجتماعي من خلال مبادرات ومشاريع تترك أثرا مباشرا في حياة المواطنين.



وبين الصفدي أن مشروع مساحات آمنة الذي ننفذه بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن يجسد نموذجا وطنيا رائدا للتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث يوفر بيئة داعمة تتيح للأطفال واليافعين فرصا للتعلم والابتكار وتحصنهم ضد المخاطر وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم.



بدوره، أوضح مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات أحمد غنيمات أن النادي الصيفي هذا العام استفاد منه 600 طفل ويافع من مختلف الفئات العمرية بين 6 و17 عاما، من خلال أنشطة حياتية وتفاعلية متنوعة دمجت بين التعليم والابتكار والتسلية وفتحت أمام المشاركين مساحات للتعلم والاكتشاف والإبداع.