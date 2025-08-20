مستشفى الجامعة: تركيب سماعات طبية لـ20 طفلا في البترا

وشارك بتركيب السماعات فريق من أطباء وفنيي السمع والنطق في المستشفى وكلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية وفريق أطباء امتياز وطلاب الطب المهتمين بتخصص الأنف والأذن والحنجرة؛ بهدف تعزيز الرعاية الصحية المجتمعية ودعم الأطفال وأسرهم.
وبحسب بيان المستشفى، حضر الفعالية نائب رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور شاكر العدوان، ومديرة مشروع "اسمع العالم" استشاري السمع والأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الدكتورة مارجريت زريقات، وممثلون عن منظمة "اسمع العالم" السويسرية ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية، إضافة إلى جمعية الرعاية المجتمعية ومركز وادي موسى للتنمية الاجتماعية.
وتخللت الفعالية محاضرات توعوية لذوي الأطفال، قدمها أخصائيات السمع في مستشفى الجامعة الأردنية وكلية علوم التأهيل، تناولت كيفية العناية بالسماعات، وشرح آلية برمجة السماعات عن بعد لضمان استمرار الدعم عن بعد من فريق السمعيات في الجامعة الأردنية.
