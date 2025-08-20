مهرجانات عجلون تنعش السياحة وتدعم الاقتصاد المحلي

الوكيل الإخباري- تشهد محافظة عجلون حراكا سياحيا واقتصاديا متزايدا، بفضل تنظيم سلسلة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التي استقطبت الزوار من داخل المحافظة وخارجها، وأسهمت في تنشيط الأسواق وتعزيز الحضور السياحي للمنطقة.

وأكد مدير عام مبادرة برنامج "إرادة" لتنمية المجتمعات المحلية، المهندس سامي عليمي، أن البازارات والمهرجانات التي تنفذها المبادرة سنويا ساهمت في إبراز جماليات التراث المحلي والمنتجات اليدوية التي تعكس هوية المجتمع الأردني، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفعاليات من الزوار والسياح الذين أبدوا إعجابهم بتنوع المعروضات، والتي شملت المطرزات، والمنتجات الخشبية، والفنية، والإكسسوارات التراثية.



وأوضح عليمي، أن الهدف من إقامة هذه البازارات لا يقتصر على الترفيه، بل يشمل أيضا تمكين الحرفيين محليا وفتح نوافذ تسويقية لمنتجاتهم، إلى جانب إدماج الفعاليات التراثية في التجربة السياحية التي يبحث عنها الزائر.



من جانبه، بين مدير منطقة عجلون التنموية، المهندس طارق المعايطة، أن هذه الفعاليات كان لها دور بارز في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق، وزيادة الإقبال على المطاعم والمرافق السياحية، ورفع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية وأماكن الضيافة.



وقال إن المهرجانات تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها عجلون، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن مهرجان "صيف التلفريك"، المقام حاليا، شكل فرصة مهمة لأصحاب الجمعيات والمبادرات المحلية لتسويق منتجاتهم الشعبية والحرفية، خصوصا أن موقع التلفريك يشهد حركة سياحية نشطة.



وفي السياق ذاته، أكد مدير سياحة عجلون، فراس الخطاطبة، أهمية هذه المبادرات في دعم جهود الترويج للمواقع السياحية والأثرية في المحافظة، التي تتمتع بميزات طبيعية وبيئية تجعلها وجهة مثالية للراحة والاستجمام، بما في ذلك زيارة قلعة عجلون والتلفريك ومواقع أخرى.



وثمن عدد من المشاركين في هذه الفعاليات وأصحاب المحال التجارية وأبناء المجتمع المحلي هذه الأنشطة، مشيرين إلى أثرها الإيجابي في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مؤقتة للشباب، فضلا عن إبراز صورة عجلون كوجهة سياحية مميزة.