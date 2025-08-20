لافروف: روسيا تعوّل على مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية بموسكو

05:53 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إن روسيا تعوّل على مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية الأولى التي ستُعقد في تشرين الأول المقبل، وترتيب اجتماع لجلالة الملك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكّدًا تطلّع بلاده لتطوّر التعاون التجاري والاقتصادي مع الأردن."





وأشار لافروف إلى الاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة الروسية الأردنية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي في موسكو، لافتًا إلى مجالات التعاون مع الأردن في قطاع التعليم، واستمرار روسيا في تخصيص المنح الدراسية للأردنيين.



وأكّد لافروف أنّ روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع الأردن، الأمر الذي تجلّى في توقيع اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين الصديقين، بما ينعكس على تكثيف التدفق السياحي، والتزايد في زيارات رجال الأعمال بين البلدين.



كما أكّد لافروف على تطابق المواقف الروسية الأردنية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدّدًا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع من خلال تكثيف التعاون مع الأردن في إيصال المساعدات إلى القطاع عبر المنظمات الأممية العاملة هناك.



وأشار لافروف إلى أنّ روسيا تعمل مع الأردن ودول أخرى على التوصل إلى اتفاق تسوية للقضية الفلسطينية من خلال استئناف المفاوضات وتكثيف الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يضمن استقرار الوضع في المنطقة.



وبما يتعلق بالتبادل الثقافي بين البلدين، قال لافروف في هذا السياق: "إن هناك 1500 طالب أردني على مقاعد الدراسة في روسيا، بالإضافة إلى نشاطات الفرق الفنية الوطنية الروسية الأردنية، منوّهًا إلى أهمية زيارات الحجاج الأرثوذكس الروس للأماكن المقدسة الواقعة في المملكة، وخصوصًا موقع تعميد السيد المسيح في المغطس."