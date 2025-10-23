الرفاعي: خطة ممنهجة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني

الوكيل الإخباري- اعتبر مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية"، على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم، مؤشرا خطيرًا على مضيّ إسرائيل قدما في تنفيذ مخطط الضم، سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

