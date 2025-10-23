وفد دولي يتوجه إلى رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين

واستشهد أكثر من 1057 فلسطينيا نتيجة اعتداء الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس ، وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.
