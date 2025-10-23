الخميس 2025-10-23 11:39 ص
 

وفد دولي يتوجه إلى رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين

الوكيل الإخباري-  اكدت مصادر إن وفدا دوليا من نحو 20 دبلوماسيا يتوجه إلى بيرزيت شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين.اضافة اعلان


واستشهد أكثر من 1057 فلسطينيا نتيجة اعتداء  الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس  ، وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.
 
 
