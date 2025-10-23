مستوطنون يعيقون عمليات قطف الزيتون شمال شرق رام الله

ويبدأ موسم قطف الزيتون في الضفة بعد الثلث الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ومع انطلاقه توسعت اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في آخر تعداد زراعي أجراه عام 2021، فإن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون تقدّر بنحو 575 ألفا و167 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، منها 552 ألفا و534 دونما في الضفة الغربية و22 ألفا و633 دونما في قطاع غزة.
