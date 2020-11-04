أمانة عمان للوكيل : كاميرات لرصد مخالفات باص عمان - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير دائرة النقل العام في أمانة عمان الكبرى ، المهندس خالد أبو عليم ، ان أسطول باص عمّان ، تم ترخيصه ، على أساس تحميل الركاب جلوسا ، ووقوفا .

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وأشار أبو عليم ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك "كاميرات مراقبة" ، يتم رصد المخالفات من خلالها .

وعقّب على صور وصلت "برنامج الوكيل" ، ويتضح من خلالها وقوف عدد من الركاب ، قائلا " لقد تم تخفيض عدد الركاب في باص عمان من 59 راكبا إلى 43 راكبا، وتم توقيف الحافلة التي تظهر في الصور- في الرابط أسفل الفقرة - ، ولم يتضح مخالفة السائق للعدد المعمول به حسب النظام ".

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شكوى من تزاحم مواطنين في باص عمان



وبيّن أبو عليم للإعلامي محمّد الوكيل، أن عدد حافلات باص عمان "المُشغّلة" بلغ (135) حافلة ، من أصل (286) ، منوّها أن الأمانة ستعمل على استكمال تشغيل باقي الحافلات العام القادم .

وأكد ، أن هنالك قرارا من أمين عمان ، يتمثّل بعدم تشغيل الحافلات التابعة للأمانة إلا بعد أن تكون مواصفاتها مُطابقة لـ"باص عمان"، من أجل راحة المواطنين.

وتحدّث أبو عليم عن تطبيق أمر الدفاع (11) ، حيث التشديد على ارتداء الكمامات ، والالتزام بالسعة المعتمدة لـ"باص عمان".



