التربية لـ برنامج الوكيل : مستحقات معلمي الفاقد التعليمي تبلغ 150 دينار

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة إن أي خلل في المطالبات المالية لمعلمي الفاقد التعليمي سيتم متابعتها مع مديرة المدرسة لتعديلها .

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وأضاف اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن المستحقات المالية لمعلمي الفاقد التعليمي تبلغ 10 دنانير على اليوم الواحد مشيرا أن الفاقد التعليمي بدء من 15 آب الماضي إلى 1 أيلول الماضي .



ونوه أن المستحقات المالية لمعلمي الفاقد التعليمي تبلغ 150 دينار .

