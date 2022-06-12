الزراعة: أسعار الأضاحي لن ترتفع وأكثر من نصف مليون أضحية متاحة بالأسواق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس علي ابو نقطة إن أسعار الأضاحي ترتفع خلال الأيام الأولى في عيد الأضحى مقارنة باليوم الأخير .

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وأكد في تصريح عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الأحد أن جميع الأضاحي المستوردة يتم الرقابة عليها صحياً في بلد المنشأ من قبل منظمة الصحة الحيوانية العالمية حيث يرسل معها شهادة صحة معتمدة ولا يتم توفيرها في الأسواق إلا بعد التأكد من صحتها.



ونوه أبو نقطة أن الوزارة عملت على زيادة مناشئ إستيراد الأضاحي بهدف زيادة العرض من الأضاحي وضبط الأسعار ورفع التنافسية .



وأكد أبو نقطة توفر ٥٥٠ ألف رأس من الخراف بالأسواق المحلية منها ٢٤٠ ألف من الخراف البلدية و ٣١٠ آلاف رأس مستورد معظمها من رومانيا واسبانيا و ٢٧ ألف رأس من العجول و ما يقارب ١٠٠٠ راس من الإبل .



وأشار أن أسعار الأغنام المستوردة ستكون بحدود الـ ١٥٠ دينار للرأس الواحد بوزن ٤٠ كغ أما أسعار الخراف البلدية حالياً ١٩٠-٢٠٠ دينار للخروف البلدي بوزن ٤٠ كغم.



وتابع أن أسعار العجول المستوردة بوزن ٨٠٠-٩٠٠ كغ يتراوح سعرها ما بين ٢٠٠٠-٢٢٠٠ دينار واسعار العجول البلدية بنفس الوزن يتراوح بين ٢٢٠٠-٢٤٠٠ دينار".



وختم ابو نقطة أن اعداد الأضاحي التي يتم ذبحها في عيد الأضحى تزيد على ٤٠٠ ألف رأس من الأغنام و ١٧ ألف رأس من العجول و 800 رأس من الإبل .