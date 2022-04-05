الغذاء والدواء لـ الوكيل : لا يوجد شوكولاته تحتوي بكتيريا السالمونيلا بالاسواق الاردنية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت السلطات البريطانية سحب شوكولاته شهيرة من الأسواق بسبب بكتيريا السالمونيلا، بعد أن أصيب ما يقارب 57 طفلاً بالتسمم، وما زالت التحقيقات تجري حتى الآن.



بدوره قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الثلاثاء ، ان جميع المصانع لديها تشغيلات في تاريخ الانتهاء والصنع .



وبين انه تبين بعد التحليل والدراسة ان هناك تشغيلتين فقط لهذا المنتج تم سحبها بسبب بكتيريا السالمونيلا وهي بتاريخ 11/7/20022 ، وتاريخ 7/10/20022 .



واشار ان المؤسسة قامت بدراسة الارساليات التي تم ورودها للمملكة مؤخراً مؤكداً ان التشغيليتين لم يتم ضبطهما بالاردن ، مبينا انه تم اخذ عينات من السوق وهي قيد التحليل في حال كانت ملوثة بالجرثومة ولغاية الان المادة الموجودة في الاسواق الاردنية خالية من الجرثومة .



واكد مهيدات ان مادة الشوكولاته الموجودة في المملكة خالية من بكتيريا السالمونيلا ، مشيراً ان المؤسسة متابعة للامر على مدار الساعة .

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