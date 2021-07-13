بعد مناشدات عبر برنامج الوكيل .. التنمية الاجتماعية تعزز إجراءاتها لمكافحة التسول

الوكيل الإخباري - على ضوء الشكاوى التي وردت "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أمس الاثنين ، بشأن ظاهرة التسوّل الذي باتت واضحة في عدد من مناطق المملكة ، فقد ردّت وزارة التنمية الاجتماعية ، ان هنالك لجنة وطنية ، شأنها وضع حدّ لهذه ا لظاهرة (أنقر هنا) .

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الإعلامي محمد الوكيل ، أشار إلى أن هنالك تكاتف جهود حكومية ، مع المعنيين ، من أجل كبح جماح هؤلاء الذين يستغلون تعاطف المواطنين معهم، لجمع المال بهذه الطريقة.

وبيّن الإعلامي الوكيل ، انّه تم ضبط العديد من المتسولين ، حيث ثبت أنهم يملكون المال ، والمركبات ، والعقارات، ما يعني أن هنالك من "يمتهن" ذلك ،داعيا إلى عدم الالتفات إلى هؤلاء .