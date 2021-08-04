الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 09:41 ص

مطالبة بالاحتفاظ بطفاية الحريق تحسّبا لأي طارئ

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تحدّث مواطن ، الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، عن حادثة حريق لعداد كهرباء بالقرب من  أحد المحال التجارية بإربد قبل أسبوعين ، الأمر الذي استدعى استخدام "طفاية حريق" ، إلا أنها لم تتوافر حينها .

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وأشار المواطن في معرض حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، إلى أنه قام بالبحث عن "الطفاية" من خلال المحال التجارية المجاورة ومن خلال المركبات الذي قام بإيقافها لغايات السيطرة على الحريق ، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها - الطفاية -، ما أثار استيائه  .

 

ومن جهته وجّه الإعلامي الوكيل رسالته للسائقين والمواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الاحتفاظ بــ"الطفاية" ، للغايات الاحترازية ، تحسّبا من أي طارئ.

 

 




 

 


 

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