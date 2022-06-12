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الأحد، 12-06-2022 08:45 ص

مهيدات: خلية مراقبة على المنشآت الغذائية يومياً في المحافظات

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أوعز مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات بتشكيل خلية مراقبة على كافة المنشآت الغذائية في محافظات المملكة وبشكل يومي.

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وأضاف في تصريح عبر برنامج "الوكيل" على راديو "هلا" اليوم الأحد أن الخلية بدأت عملها من صباح أمس السبت في محافظة جرش منوها أنها مستمرة لمراقبة كافة المحافظات .


وأوضح مهيدات أن الخلية هدفها مراقبة المنشآت الغذائية في المحافظات المكتظة بالسكان بالإضافة إلى البؤر الساخنة بشكل مستمر ويومي. 


وكانت قد وردت شكوى من المواطن معن عماري لـ"برنامج الوكيل" حول وجود "غسول فم" في إحدى الأسواق المحلية ممسوح عنه تاريخ الانتهاء مما استدعى المواطن تبليغ الجهات المختصة لمتابعة الأمر.


حيث عملت المؤسسة على متابعة الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بحق المنشأة.


ودعا مهيدات المواطنين التواصل المباشر مع المؤسسة وإيصال أية شكوى للتحقق منها واتخاذ الإجراء المناسب .


 




 

 


 

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