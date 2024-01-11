وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

الوكيل الإخباري - توقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن تبلغ تكلفة الحج ضمن الفئة العادية للعام الحالي نحو 3200، وقد تزيد بشكل بسيط.



وقال الخلايلة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن الموسم المقبل للحج سيكون في نوع جديد ومميز من الخيم وهي تستخدم للمرة الأولى بالإضافة إلى خدمات التكييف المميزة بداخل هذه الخيم وخدمات طعام تشمل بوفيه مفتوح داخلها.



وتابع أن الأسعار بالمقارنة مع السنوات الماضية مرتفعة وأن الوزارة لا علاقة لها برفع الأسعار وإنما التكاليف ارتفعت علما بأن الوزارة تبحث عن أفضل الخدمات مقابل أسعار مناسبة للحجاج.



وأضاف أن الوزارة أنهت عملية استئجار مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنها قامت باستئجار مساكن ضمن فنادق تعادل 3 و4 نجوم وتبعد 1500 متر عن الحرم وفنادق أفضل قد تصل لفئة 5 نجوم وتبعد 2000 متر عن الحرم، كما تعاقدت مع مخيمات الحجاج في منى وعرفات بالإضافة للاتفاق على تقديم خدمات الإعاشة بالإضافة لتأمين وسائل النقل وغيرها من الأمور اللوجستية التي تهم الحجاج.



وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام الحجاج الأردنيين وتوفير أفضل الخدمات لهم وهو ما بدأت به مبكرا من خلال توقيع الاتفاقيات مع الشركات والجهات في الجانب السعودي حرصا منها على تجربة مميزة للحاج الأردني.



وبيّن الوزير أن عدد الحجاج العام الحالي من الأردن هو 8 آلاف حاج كما كان في العام الماضي، و4500 حاج من عرب 48 الذين يحجون عن طريق الأردن.

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