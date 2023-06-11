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الأحد، 11-06-2023 09:14 ص

وقفة احتجاجية لموظفي المهن المساندة والإداريين في مستشفى الأمير حمزة اليوم

مستشفى الامير حمزة


الوكيل الإخباري - رصد
نفذ موظفي المهن المساندة والمحاسبة والشؤون الإدارية في مستشفى الأمير حمزة الحكومي التابعين لوزارة الصحة بوقفة احتجاجية اليوم الأحد من الساعة 8 إلى 10 صباحاً مطالبين بعدد من البنود المادية منها احتساب أجور العمل الإضافي لهم أسوة بكوادر التمريض والصيادلة والأطباء، واحتساب 5 نقاط في نظام الحوافز لهم. 

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من جهته أكد مدير مستشفى الأمير حمزة الحكومي كفاح أبو طربوش أن جميع كوادر المستشفى من أطباء وممرضين على رأس عملهم .


وحول الوقفة الاحتجاجية قال أبو طربوش اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن إدارة المستشفى أكدت على الفئة المنظمة للوقفة الاحتجاجية بعدم عرقلة سير عمل المستشفى خلال الوقفة. 


ولفت أن جميع أقسام المستشفى تعمل بشكل طبيعي أما قسم العيادات الخارجية قد تأثر عمله خلال الوقفة الاحتجاجية.


وبشأن المطالبات المالية لموظفي المهن المساندة والمحاسبة والشؤون الإدارية أوضح أن وزارة الصحة تابعت هذا المطالبات مشيرة أن هذه الفئة استفادة من العلاوات قبل عام ونصف .


وكان مراجعون اشتكوا من صعوبة الوصول إلى قسم العيادات الخارجية والأطباء بسبب إضراب موظفي الإستقبال الذين يصدرون الأوراق اللازمة ليتمكن المريض من مراجعة الأطباء .

 

والمطالب التي تنادي فيها هذه الفئة، هي العلاوة الفنية بنسبة 135% أسوة في التمريض والصيادلة والأطباء وذلك حسب قرارات وزارة الصحة ووزير الصحة منذ 2020 وخطابات رئاسة الوزراء الى وزير الصحة رئيس ديوان الخدمة المدنية آخرها كتاب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وذلك بتاريخ 19/5/2021.


وكما تطالب ببدل العمل الإضافي ومساواتهم بالأطباء والصيادلة والممرضين ونقاط الحوافز التي تم إضافتها مؤخراً في تمريض العناية الحثيثة.


 




 

 


 

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