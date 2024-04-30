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الثلاثاء، 30-04-2024 10:00 ص

التربية: 24% نسبة المدارس المستأجرة في الأردن وهناك خطة للتخلص منها

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة أن عدد المدارس الحكومية بلغ 2600 مدرسة مملوكة للوزارة، بالإضافة إلى وجود 776 مدرسة مستأجرة.

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وقال أبو أحمدة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المدارس المستأجرة كانت في عام 2022 تمثل ما نسبته 31%، فيما وصلت نسبتها الآن إلى 24%، وهناك خطة للاستغناء عنها في المستقبل.


وأضاف أن هناك مشاريع كبيرة خلال الـ3 أعوام المقبلة ممولة من 6 جهات في مختلف المحافظات لإنشاء مدارس جديدة ممولة من عدة جهات.


وأشار إلى أن الجهات المانحة لديها معايير خاصة من أجل تمويل بناء مدارس منها أن يخدم البناء المدرسي نحو 500 طالبا إلى جانب معايير أخرى، لافتا إلى أنه يصعب بناء مدرسة تكلف الدولة 2 مليون دينار لخدمة 100 طالب فقط.


وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل الآن على تأهيل كافة المدارس في ظل التوجه نحو التعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى بناء مدارس جديدة بهذا المجال من أجل رفد سوق العمل بالكفاءات المدربة في هذه المجالات وتقليل نسب البطالة بين الشباب والحد منها.


وتابع أن مدارس الفترتين تعد من أهم المعيقات التي تحول دون تطور التعليم في الأردن، ويجب التخلص من الفترة التي جاءت في ظل أزمات اللجوء وأزمة جائحة كورونا معتبرا أنها تحدٍ أخطر من الأبنية المستأجرة.


وبيّن أبو أحمدة أن نظام الأبنية الجديد حد من قدرة الوزارات بما فيها وزارة التربية والتعليم على إنجاز ملاحظاتها والقيام بالدراسات لإنشاء المدارس وإجراء الصيانة وحصر صلاحية ذلك بوزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى مطالب الوزارة بكود خاص للأبنية المدرسية الحكومية.


ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويل بناء المدارس من أجل خدمة المجتمع ومساعدة الطلاب على الدراسة في مدارس ليست مستأجرة.

 

 

 

 




 

 


 

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