صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات: العفو العام سيسرع من إجراءات تقاضي التعويض للمتضررين

الوكيل الاخباري - رصد

قالت رئيس صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رويدة الجزازي إن العفو العام سيسرع من إجراءات تقاضي التعويض للمتضررين من الحوادث التي وقعت ضد مجهول أو بمركبة غير مرخصة أو مؤمنة.

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وأضافت الجزازي اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" أن الصندوق مطالب بتعويض نحو 166 حادث وقع ضد مجهول أو بمركبة غير مرخصة ومؤمنة منذ بداية العام ولغاية الآن.



وأشارت أنه يتم دفع التعويضات بعد أن تأخذ القضية الحكم القطعي من المحكمة، مؤكدة أن الصندوق يسترجع المبلغ الذي دفع للمتضرر من السائق وصاحب المركبة .



ونوهت أن الصندوق يعوض المتضررين على حالات الوفاة والإصابات الجسمانية ومدة تعطل ومصاريف علاج طبي.



وحذرت الجزازي من عمليات البيع للمركبات خارج إطار دائرة الترخيص والتي تعد الجهة الرسمية والوحيدة المعتمدة.



علماً أنه تم تأسيس الصندوق بمقتضى تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (6) لسنة 2004 والصادرة استناداً لأحكام المادة (85) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته.