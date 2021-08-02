وقف عمل متعقبي المعاملات في بلدية إربد لوجود تزوير

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، قبلان الشريف ، أن قرار وقف عمل متعقبي المعاملات في بلدية إربد ، جاء نتيجة لوجود "شبهات " ، ما أدى إلى اتخاذ قرار فوري هام بوقف عمل المتعقبين ، وتشكيل لجنة تحقيق ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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ولفت الشريف ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن هنالك حالات تزوير تم اكتشافها ، ما أثار المعنيين في البلدية .

وقال في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل" نحن لا نريد عرقلة سير العمل ، ولكن هنالك أمور يجب وضع حد لها ، ونحن بصدد إعادة ترتيب البيت الداخلي للبلدية، ونحن جميعا تحت مظلة القانون" .

وكان موظفان اشتكيا لـ"برنامج الوكيل" ، حيال القرار ، الذي تسبب بقطع رزقهما على حدّ تعبيرهما ، حيث أنهما يعملان منذ سنوات في هذا المجال ، إلا أن القرار حال دون تمكّنهما من إعالة عائلتيهما.