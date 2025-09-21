الإعلان عن موعد إطلاق المؤتمر والمعرض الدولي "ديتيكس" 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات "ديتيكس 2026"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن إطلاق المعرض بدورته الخامسة في 10 أيار المقبل، بتنظيم من غرفة صناعة عمان، ومشاركة 100 شركة من 40 دولة.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن تنظيم مؤتمر ومعرض "ديتيكس" في دورته الخامسة يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية، وضمن جهود الغرفة في دعم وتطوير قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الذي يُعَدّ من أهم القطاعات الصناعية في الأردن.



وبيّن أن إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية بلغ العام الماضي 1.478 مليار دينار، بارتفاع نسبته 38 بالمئة، ما يؤكد أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، خصوصًا أنه يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تُقدّر بحوالي 1.8 مليار دينار.



وأشار الجغبير إلى أن الغرفة تأمل من خلال تنظيم هذا المؤتمر أن يتحول الأردن إلى مركز إقليمي لصناعة المنظفات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة، وإبراز جودة صناعة المنظفات الأردنية وتطويرها.



وأكد أن المنظفات الأردنية تتصدر أرفف الأسواق التجارية وتلقى رواجًا كبيرًا بين المواطنين، ما يشير إلى مدى جودتها، إذ أصبحت هذه الصناعة قصة نجاح نعتز بها، مستذكرًا قدرة الصناعات الوطنية عمومًا، والمنظفات والمعقمات خصوصًا، على تلبية احتياجات المواطنين والأسواق الخارجية خلال جائحة كورونا.



وأعرب عن تطلع الغرفة إلى أن يكون هذا المؤتمر خطوة ضمن خطوات متلاحقة تتطلبها الصناعة الوطنية، وتسهم في تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الصناعيين الأردنيين ونظرائهم في البلدان العربية والصديقة.



بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، محمد الشاعر، إن المؤتمر من الأحداث المهمة لمصنعي المنظفات، معربًا عن ثقته بأن هذا الحدث سيكون محطة مفصلية تؤكد مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعة والابتكار، وفرصة لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون دوليًا.



ودعا الشاعر إلى ضرورة أن يكون في الجامعات مركز بحثي لتكنولوجيا المنظفات وأبحاثها، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات التي أطلقتها المصانع الأردنية مبتكرة.



وأكد الشاعر وجود تحول في صناعة المنظفات في الأردن، وأن 80 بالمئة من الاستهلاك المحلي هو من المنتجات المحلية، مبينًا أن صادرات الأردن من المنظفات تصل إلى أكثر من 28 دولة، فهي صادرات متطورة وتنمو بشكل كبير.



وبيّن أن الجهة المنظمة للمؤتمر حرصت على استقطاب خبراء عالميين وإقليميين ومحليين في هذا المجال من شركات عالمية متخصصة في تصنيع المواد الأولية لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المؤتمرات والمعارض تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، فيتعرّف المشاركون على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والوسائل الحديثة للإنتاج، فيطوّرون مصانعهم بما يتماشى مع هذا التطور، خصوصًا أن هذه الصناعة سريعة التطوير سواء من حيث الإنتاج أو التعبئة والتغليف.



ولفت إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 500 شخصية من القطاع الصناعي والعلمي والباحثين، بينهم 24 محاضرًا، وأنه فرصة للمنتجين المحليين والدوليين والباحثين والمطورين والمسوقين في قطاع المنظفات، وكبار الموردين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط؛ لبحث الاتجاهات الحديثة ومحفزات الابتكار والنهج المستقبلي الذي ستسلكه هذه الصناعة.



وقال الشاعر إن ما يميز هذا المؤتمر هو إطلاق مسابقات خاصة بمنتجات المنظفات تشمل جائزة لأفضل ابتكار موجّهة للشركات الصناعية، يختار الفائز بها لجنة خبراء متخصصين في هذه الصناعة.



بدوره، أعرب مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، عن أمله في أن يؤدي هذا المؤتمر إلى تطوير قطاع المنظفات وتنميته من خلال التوعية بالممارسات الفضلى في عمليات التصنيع ونقل التكنولوجيا، لتتحول صناعة المنظفات الأردنية إلى صناعة رائدة في المنطقة، ذات ابتكار وإبداع.



وبيّن أن حجم إنتاج الأردن من صناعة المنظفات أصبح نحو 350 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر أسهم خلال دوراته السابقة في توطيد العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، من خلال دعوة الجامعات الأردنية لمشاركة طلبتها في مسابقة تصميم مواد التعبئة والتغليف للمنظفات الأردنية، حيث فاز عدد من هؤلاء الطلبة بجوائز هذه المسابقة.



ولفت إلى أن مؤتمر ومعرض "ديتيكس" فتح المجال للمعرفة، فكل مصنع لديه لمساته الخاصة به، مشيرًا إلى وجود لجنة قطاعية (لجنة المنظفات) تبحث كيفية زيادة الصادرات وحل المشكلات وبث الروح الإيجابية بين مصانع المنظفات، وكان لها دور كبير في هذا التطور الملموس.